اتخذت محافظة الجيزة خطوات جادة في مجال ترشيد الإنفاق الحكومي لتحقيق أقصى استفادة من الامكانيات المتاحة لها سواء البشرية أو الفنية.

وقال اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة إن الهيئة العامة للنظافة والتجميل تقوم بتنفيذ خطة لتجهيز 600 صندوق قمامة حديدى بالإضافة إلى سلال القمامة وملابس العمال بالجهود الذاتية في ورش متخصصة تابعة للهيئة توفيرا للمصروفات.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الأحد، دخول 44 معدة لمنظومة النظافة منهم 32 معدة جديدة بالإضافة إلى 12 معدة تم إصلاحها وعمل عمرات لها بحضور اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة .

وأكد الدالى أن منظومة النظافة الجديدة والتى ستطبق بأحياء المحافظة سيتم البدء فيها فور مراجعة العقود وكراسة الشروط بمجلس الدولة، وكذلك بحث إقامة مصنعين جديدين لتدوير القمامة بعد اعداد الكراسات الخاصة بهما.

وأشار الدالي إلى أن المعدات الجديدة تشمل 22 معدة جديدة تم شرائها من الخطة الاستثمارية للمحافظة بتكلفة تبلغ 20 مليون جنيه و12 معدة تم إصلاحها بجانب 10 سيارات مكبس دعما من وزارة البيئة.

وشهد المحافظ تجربة تشغيل عدد من المعدات على الطبيعة للتأكد من جاهزيتها حيث وجه عدد من العمال بتشغيل السيارات النقل الكبيرة والمكابس المخصصة لنقل القمامة لمعاينة الأغطية المثبتة أعلى السيارات والتي تعمل بالريموت كنترول لمنع تناثر القمامة.

وقال المحافظ إنه مع دخول المعدات الجديدة الخدمة وبدء عملها فى الشوارع سوف يشعر المواطن بتحسن ملحوظ فى مستوى النظافة.

وأضاف عزت الخرصة رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل أن المعدات تتنوع ما بين 14 سيارة نصف نقل و4 نقل كبير و2 لودر و2 سيارة شفط و10 مكابس.