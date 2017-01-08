تأجيل منع تصرف 18 متهمًا في "فساد القمح" لـ11 يناير

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين حسين، نظر قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع 18 متهًا من التصرف لاتهامهم في قضية فساد القمح، الى جلسة ١١ يناير الجاري لتقديم المستندات واستكمال توكيلات المتهمين وزوجاتهم للمحامين.

وتغيب المتهمون عن الحضور، وحضر المحامي سامح المقدم حضر عن المتهمين ابراهيم محمد حطب ورأفت زكي نصير.

وطالب بتأجيل نظر طلب التحفظ على أموال المتهمين لحين استكمال باقي التوكيلات من المتهمين للمحامين في القضية.

كان جهاز الكسب غير المشروع، قد قرر منع 18 متهما وازواجهم واولادهم القصر من التصرف ففي أموالهم لاتهامهم في قضية فساد الاقماح، وارسل قرار المنع لمحكمة الجنايات اما لتأييده واما لرفضه.