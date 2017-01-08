 Moheet on google
الأحد 8 يناير 2017 02:57 مساءً
روابط سريعة
جمعية عمومية لاتحاد العمال لمناقشة الخطة المستقبلية
اتحاد عمال مصر

جمعية عمومية لاتحاد العمال لمناقشة الخطة المستقبلية

الأحد، 8 يناير 2017 03:24 م
محيط: متابعات

يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر صباح يوم الثلاثاء، الجمعية العمومية العادية للاتحاد العام برئاسة جبالي محمد جبالي رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة تقرير نشاط الاتحاد العام ونقاباته العامة في المرحلة الماضية.

وتستعرض الجمعية إقرار الخطة المستقبلية، التي تؤكد على مواصلة العمل ودور عمال مصر في التنمية والبناء والمساهمة في إقامة المشروعات القومية،

إلى جانب التحرك النقابي على المستوى العربي والإفريقي والدولي لمساندة الجهود المصرية نحو تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب في دول العالم.

والاتحاد العام لنقابات عمال مصر يمثل السلطة العليا للتنظيم النقابي العمالي الشرعي أمام المؤسسات والأجهزة التنفيذية المختلفة، وفى عضوية المنظمات الإقليمية والدولية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3