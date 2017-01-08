يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر صباح يوم الثلاثاء، الجمعية العمومية العادية للاتحاد العام برئاسة جبالي محمد جبالي رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة تقرير نشاط الاتحاد العام ونقاباته العامة في المرحلة الماضية.

وتستعرض الجمعية إقرار الخطة المستقبلية، التي تؤكد على مواصلة العمل ودور عمال مصر في التنمية والبناء والمساهمة في إقامة المشروعات القومية،

إلى جانب التحرك النقابي على المستوى العربي والإفريقي والدولي لمساندة الجهود المصرية نحو تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب في دول العالم.

والاتحاد العام لنقابات عمال مصر يمثل السلطة العليا للتنظيم النقابي العمالي الشرعي أمام المؤسسات والأجهزة التنفيذية المختلفة، وفى عضوية المنظمات الإقليمية والدولية.