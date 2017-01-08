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وفاة المتحدث باسم الدعوة السلفية الشيخ علي حاتم
شعار الدعوة السلفية

وفاة المتحدث باسم الدعوة السلفية الشيخ علي حاتم

الأحد، 8 يناير 2017 03:17 م
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توفى صباح اليوم الأحد، الشيخ على حاتم، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، والمتحدث الرسمى باسم الدعوة.
وأعلنت الصفحة الرسمية للدعوة السلفية أنه سيقام عليه صلاة الجنازة، عقب صلاة العصر، بمسجد محمد موسى بالهانوفيل فى العجمى بمحافظة الإسكندرية.

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