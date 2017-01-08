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السياحة: فحص 937 سيارة سياحية وتراخيص 76 شركة سياحية خلال شهر
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السياحة: فحص 937 سيارة سياحية وتراخيص 76 شركة سياحية خلال شهر

الأحد، 8 يناير 2017 03:21 م
متابعة: بسمة علي

أشار تقرير صادر عن قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة عن شهر ديسمبر الماضي إلى انه تم إصدار76 ترخيص لفروع الشركات السياحية، وأن هناك 8 شركات تقدمت بميزانيتها وجارى فحصها حاليا، ،في الوقت الذي بلغ عدد تراخيص مزاولة المهنة التي تم استخراجها للمرشدين السياحيين 13ترخيص.

وأشار التقرير إلى أنه تم تجديد 62 ترخيص مزاولة مهنة لمرشدين سياحيين، كما تم فحص 937 سيارة فحصا سياحياً بكافة المحافظات، وأن عدد السائقين الذين حضروا الدورات التدريبية خلال الشهر لليوم الواحد بلغ 47 متدرب، بينما بلغ عدد السائقين الذين حضروا الدورات التدريبية خلال الشهر للأسبوع 110 متدرب.

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