قالت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني، إن عملية دهس التي أودت بحياة 6 جنود صهاينة واصابت اكثر من 13 اخرين في منطقة جبل المكبر في القدس المحتلة، “نوعية” وردًا طبيعيًا على جرائم “العدو المتزايدة”، فضلًا عن أنها خيارًا استراتيجيًا لموجهة تدنيس القدس.

وأوضحت” كتلة التغيير والإصلاح” في بيان صحفي وزعته عبر البريد الالكتروني، وصل شبكة الإعلام العربية “محيط”، نسخة منه-،أن عملية الدهس تدل على حيوية انتفاضة القدس، وإرادة رجالها في مواصلة النضال لتحرير الأراضي المحتلة من قبل الكيان الصهيوني، ورفضًا لتدنيس القدس وتهويده.

واعتبرت أن العملية جاءت لـتصوّب البوصلة الحقيقية للشعب الفلسطيني والأمة العربية، وتؤكد أن العدو المشترك هو العدو الصهيوني، وهي إشارة إلى الخيار الاستراتيجي الذي يجب على الكل التمترس خلفه لمواجهة هذا العدو المتغطرس.

وكان أربعة ( ارتفع لاحقًا إلى ستة) جنود إسرائيليين قتلوا وأصيب 15 آخرون 8 منهم جراحهم بالغة الخطورة، بعملية دهس وقعت ظهر اليوم الأحد عبر شاحنة بالقدس المحتلة، في حين جرى استهداف المهاجم بالرصاص.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن 3 جنود أصيبوا بجراح بالغة الخطورة وآخرين بجراح خطيرة بعملية دهس وقعت بحي “أرمون هنتسيف” قرب حي جبر المكبر بالقدس ، في عملية استهدفت موقفاً للجنود.