 Moheet on google
الأحد 8 يناير 2017 02:56 مساءً
روابط سريعة
كتلة التغيير والإصلاح: عملية دهس الصهاينة خيارًا استراتيجيًا لمواجهة تدنيس القدس
دهس اسرائيليين

كتلة التغيير والإصلاح: عملية دهس الصهاينة خيارًا استراتيجيًا لمواجهة تدنيس القدس

الأحد، 8 يناير 2017 03:09 م
محيط: خاص

قالت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني، إن عملية دهس التي أودت بحياة 6 جنود صهاينة واصابت اكثر من 13 اخرين في منطقة جبل المكبر في القدس المحتلة، “نوعية” وردًا طبيعيًا على جرائم “العدو المتزايدة”، فضلًا عن أنها خيارًا استراتيجيًا لموجهة تدنيس القدس.

وأوضحت” كتلة التغيير والإصلاح” في بيان صحفي وزعته عبر البريد الالكتروني، وصل شبكة الإعلام العربية “محيط”، نسخة منه-،أن عملية الدهس تدل على حيوية انتفاضة القدس، وإرادة رجالها في مواصلة النضال لتحرير الأراضي المحتلة من قبل الكيان الصهيوني، ورفضًا لتدنيس القدس وتهويده.

واعتبرت أن العملية جاءت لـتصوّب البوصلة الحقيقية للشعب الفلسطيني والأمة العربية، وتؤكد أن العدو المشترك هو العدو الصهيوني، وهي إشارة إلى الخيار الاستراتيجي الذي يجب على الكل التمترس خلفه لمواجهة هذا العدو المتغطرس.

وكان أربعة ( ارتفع لاحقًا إلى ستة) جنود إسرائيليين قتلوا وأصيب 15 آخرون 8 منهم جراحهم بالغة الخطورة، بعملية دهس وقعت ظهر اليوم الأحد عبر شاحنة بالقدس المحتلة، في حين جرى استهداف المهاجم بالرصاص.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن 3 جنود أصيبوا بجراح بالغة الخطورة وآخرين بجراح خطيرة بعملية دهس وقعت بحي “أرمون هنتسيف” قرب حي جبر المكبر بالقدس ، في عملية استهدفت موقفاً للجنود.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3