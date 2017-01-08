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شاهد.. انتصار تحتفل بعيد ميلادها برفقة أولادها
انتصار تحتفل بعيد ميلادها برفقة أولادها

شاهد.. انتصار تحتفل بعيد ميلادها برفقة أولادها

الأحد، 8 يناير 2017 03:26 م

نشرت الفنانة انتصار عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” صورة لها برفقة إولادها وذلك من على مسرح الفن أثناء الاحتفال بعيد ميلادها.

وكتبت انتصار قائلة “النهاردة عيد ميلادي.. انا برج الجدي.. احتفلوا بي في العرض المسرحي (عازب في شهر العسل) وأولادي جم وعملوا مفاجأة بالاتفاق مع فريق العرض, والصورة الكاريكاتير ده عملتهالي كوكيتا مفاجأة”.

انتصار تحتفل بعيد ميلادها برفقة أولادها

انتصار تحتفل بعيد ميلادها برفقة أولادها

انتصار تحتفل بعيد ميلادها برفقة أولادها

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