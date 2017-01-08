نشرت الفنانة انتصار عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” صورة لها برفقة إولادها وذلك من على مسرح الفن أثناء الاحتفال بعيد ميلادها.

وكتبت انتصار قائلة “النهاردة عيد ميلادي.. انا برج الجدي.. احتفلوا بي في العرض المسرحي (عازب في شهر العسل) وأولادي جم وعملوا مفاجأة بالاتفاق مع فريق العرض, والصورة الكاريكاتير ده عملتهالي كوكيتا مفاجأة”.