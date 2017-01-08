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البرادعي: شرعية النظام مستمدة من حماية الحقوق والحريات
الدكتور محمد البرادعي
الدكتور محمد البرادعي

البرادعي: شرعية النظام مستمدة من حماية الحقوق والحريات

الأحد، 8 يناير 2017 03:22 م
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شدد الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية سابقا على ضرورة احترام الحقوق والحريات في البلاد، مشيرا إلى أنه عدم احترامها له تداعيات سياسية واقتصادية دولية.
وقال البرادعي من خلال تغريدات له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “شرعية النظام في أي دولة مستمدة من حماية الحقوق والحريات . عندما يُجرم نظام في حق مواطنيه فهو بذلك يفقد مبرر وجوده . ليتنا نتعلم من التاريخ”.
وأضاف: “على الأنظمة الفاشية أن تفهم أن احترام الحقوق والحريات لم يعد أمرا داخليا وإنما له تداعيات سياسية واقتصادية دولية. ليتهم يفهمون”.

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