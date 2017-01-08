سيد عبدالحفيظ: حمودي قريب من الأهلي.. وسنطلب عودة أحمد الشيخالأحد، 8 يناير 2017 01:36 م
نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن يكون قد وصل للنادي أي مخاطبات أو أوراق رسمية بشأن “الاستبدال” في يناير الجاري، مشيرا إلى أن الجهاز الفني للفريق ينتظر الشكل الرسمي للقرار حتى يتصرف على أساسه في استقدام لاعبين جدد أو الاستغناء عن بعض من اللاعبين الحاليين.
وقال عبد الحفيظ - في تصريحات صحفية اليوم /الأحد/ - إن اللاعب أحمد حمودي المعار لنادي الباطن السعودي أصبح قريبا للغاية من الانضمام للنادي الأهلي، كما أن شيمس بيكلي لاعب بتروجت كان مطروحا أيضا خلال الفترة الماضية للتعاقد معه.
وأضاف عبد الحفيظ أن الأهلي يحتاج لاستقدام لاعبين في مركزي رأس الحربة والوسط المهاجم وأن الجهاز الفني يركز على انتقاء لاعبين من ذوي الجودة العالية في هذين المركزين، مشيرا إلى أن الفريق ينتظره تحديات ومباريات كثيرة في الفترة القادمة ويحتاج لوجود عدد كبير من اللاعبين الجيدين سواء داخل الملعب أو بدلاء على نفس المستوى تحسبا للإرهاق أو الإصابات المتوقعة.
وأكد عبد الحفيظ أن هناك عروضا لضم مهاجم الفريق الغاني جون انطوي، أبرزها عرض من نادي مصر المقاصة والجهاز الفني ينتظر عودة اللاعب للجلوس معه واستطلاع رأيه في هذا العرض واتخاذ القرار بناء على هذه الجلسة.
وعن العروض الخارجية للاعبي الفريق، قال عبد الحفيظ إن هناك عرضا رسميا وصل من نادي الوحدة السعودي لضم صالح جمعة ومؤمن زكريا لكن الجهاز الفني متمسك بكلا اللاعبين، كما أن هناك عرضا من نادي الترجي التونسي لضم ظهير الفريق علي معلول لكن هناك تمسكا كبيرا من الجهاز الفني باللاعب وصعب الاستغناء عنه في الفترة الحالية.
وأكد عبد الحفيظ أن هناك نية لتجديد التعاقد مع مهاجم الفريق عماد متعب وربما تكون هناك جلسة للاتفاق على التفاصيل خلال يناير الجاري، ونفس الحال مع حسام غالي قائد الفريق.
وأضاف عبد الحفيظ أن هناك رغبة أكيدة لدى الجهاز الفني لعودة لاعب الفريق المعار لمصر المقاصة أحمد الشيخ وسيتم فتح المفاوضات قريبا مع المقاصة لعودة اللاعب لكنه يحترم رغبة النادي واللاعب معا، سواء وافقا على عودة الشيخ في يناير الجاري أو في نهاية الموسم كما ينص عقد الإعارة.
ونفى مدير الكرة بالأهلي أن يكون فوز فريقه على الزمالك في القمة الأخيرة قد حسم درع الدوري لصالحه، مؤكدا أن هذا الكلام “فخ” وتأثيره سلبي لو تعامل معه اللاعبون باعتباره حقيقة واقعة، حيث أن كرة القدم مليئة بالتغيرات ولن يحسم درع الدوري إلا في نهاية البطولة.
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