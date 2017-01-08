أبدى الكاتب السياسي مأمون فندي اعتراضه على التسريبات الصوتية للدكتور محمد البرادعي التي نشرها الإعلامي أحمد موسى من خلال برنامجه، معتبر إياها “خطأ القانوني”.

وقال فندي من خلال تغريدات له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “البرادعي شخص عادي لا يحكم وله الحق أن يقول ما يشاء في إي حد وإي موضوع ضمن حرية التعبير، الخطأ القانوني هو تسجيل المكالمات وإذاعتها. كمان عيب”.

وأضاف: “كما أن وظيفة الإعلام كسلطة رابعة هو مراقبة أداء الحكومات وليس مراقبة الشعب. دا وضع مقلوب، فوقوا!”.

وتابع: “في كل العالم وظيفة الإعلام سلطة رابعة لمراقبة أداء السلطات الثلاث الحاكمة الا عندنا الإعلام وظيفته مراقبة الشعب لا مراقبة الحكومة، مفيش أمل”.

وكان الإعلامي أحمد موسى قد قام أثناء تقديم برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية أمس السبت، بنشر “تسريبات صوتية” للدكتور محمد البرادعي أثناء انتقاده وسبه لبعض السياسيين والشخصيات العامة.