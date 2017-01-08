فندي: الإعلام «وضعه مقلوب».. ومفيش أملالأحد، 8 يناير 2017 01:34 م
أبدى الكاتب السياسي مأمون فندي اعتراضه على التسريبات الصوتية للدكتور محمد البرادعي التي نشرها الإعلامي أحمد موسى من خلال برنامجه، معتبر إياها “خطأ القانوني”.
وقال فندي من خلال تغريدات له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “البرادعي شخص عادي لا يحكم وله الحق أن يقول ما يشاء في إي حد وإي موضوع ضمن حرية التعبير، الخطأ القانوني هو تسجيل المكالمات وإذاعتها. كمان عيب”.
وأضاف: “كما أن وظيفة الإعلام كسلطة رابعة هو مراقبة أداء الحكومات وليس مراقبة الشعب. دا وضع مقلوب، فوقوا!”.
وتابع: “في كل العالم وظيفة الإعلام سلطة رابعة لمراقبة أداء السلطات الثلاث الحاكمة الا عندنا الإعلام وظيفته مراقبة الشعب لا مراقبة الحكومة، مفيش أمل”.
وكان الإعلامي أحمد موسى قد قام أثناء تقديم برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية أمس السبت، بنشر “تسريبات صوتية” للدكتور محمد البرادعي أثناء انتقاده وسبه لبعض السياسيين والشخصيات العامة.
البرادعي شخص عادي لا يحكم وله الحق ان يقول ما يشاء في اي حد واي موضوع ضمن حرية التعبير، الخطأ القانوني هو تسجيل المكالمات وإذاعتها. كمان عيب— Mamoun Fandy (@mamoun1234) January 8, 2017
كما أن وظيفة الاعلام كسلطة رابعة هو مراقبة اداء الحكومات وليس مراقبة الشعب. دا وضع مقلوب . فوقوا!— Mamoun Fandy (@mamoun1234) January 8, 2017
في كل العالم وظيفة الاعلام سلطة رابعة لمراقبة اداء السلطات الثلاث الحاكمة الا عندنا الاعلام وظيفته مراقبة الشعب لا مراقبة الحكومة. مفيش امل.— Mamoun Fandy (@mamoun1234) January 8, 2017
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