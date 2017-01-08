أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال المعهد القومي للتدريب ومستشفى اورام الاسماعيلية التعليمي غداً الدكتور شريف نور المصري الأمريكي ،أستاذ الأشعة في جامعة إيمورى بكليفلاند كلينيك بالولايات المتحدة الأمريكية .

وسيقوم الدكتور شريف نور غداً بعقد يوم علمي لمناقشة الجديد في الاشعة والهندسة الطبية الحيوية بالمعهد القومي للتدريب غداً ثم يعقبه 3 أيام من مناظرة الحالات وإجراء العمليات بمستشفى أورام الاسماعلية التعليمي الذى قد افتتاحها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان بعد التطوير الاسبوع الماضي.

ويأتي استقبال الدكتور نور في اطار مبادرة طيور الطب المهاجرة التي تبنتها وزارتي الصحة والسكان من جهة والهجرة وشئون المصريين في الخارج من جهة اخرى.

‫الجدير بالذكر أن الدكتور شريف نور هو أستاذ الأشعة في جامعة إيمورى في كلية الطب، حيث كان الدكتور نور أستاذ مساعد الأشعة والهندسة الطبية الحيوية ومدير برنامج العلاج التداخلي بالرنين المغناطيسي والأشعة في مستشفيات كليفلاند كلينيك.

كما يعد الدكتور نور هو زميل الكلية الملكية للأشعة بلندن المملكة المتحدة ولديه 85 منشورا في مختلف الموارد الطبية ، بما في ذلك المخطوطات والملخصات والكتب العلمية التي تجعل منه علما من أعلام الطب في العالم .

يذكر أن الدكتور نور من المتميزين عالميا في مجال استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي لاستئصال سرطان البروستاتا بواسطة الليزر ، ويستخدم تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي التداخلية لاستهداف انتقائي واجتثاث الورم مع المحافظة على سلامة ما تبقى من غدة البروستاتا.