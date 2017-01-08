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وفد رجال أعمال أمريكي يتعرف على فرص الاستثمار بمحور قناة السويس
احمد درويش
احمد درويش

وفد رجال أعمال أمريكي يتعرف على فرص الاستثمار بمحور قناة السويس

الأحد، 8 يناير 2017 01:32 م
وكالات

زار وفد من رجال الأعمال الأمريكيين برئاسة جاك ويلر، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى زيارة هى الأولى من نوعها، لبحث سبل التعاون والتعرف على الفرص الاستثمارية بالمنطقة.

وقال الدكتور ناصر فؤاد أمين عام مجلس إدارة الهيئة - في تصريح صحفي اليوم /الأحد/ - إن الوفد تعرف على مناخ الاستثمار بالمنطقة، والأنشطة التنظيمية، والبنية التشريعية، وأهم ما يميزها عن المناطق الأخرى من حوافز ومزايا والموقع الجغرافي الذي يضيف إليها كثيرا من الأهمية الاستراتيجية.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع مع الوفد الأمريكي التطرق إلى مهام المنطقة الاقتصادية، وما تتمتع به من المزايا التنافسية، إلى جانب الاستقلالية في اتخاذ القرارات.

كما تم عرض الفرص الاستثمارية في جميع مناطق الهيئة، والقطاعات التي تخطط الهيئة لاستقطابها، والتجهيزات التي تقوم بها في منطقتي شرق بورسعيد والقنطرة غرب، والمشروعات المقامة حاليا، والتي بدأت بالفعل في الإنتاج والتصدير.

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