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البابا فرنسيس: لن أعزز الأمن في رحلاتي رغم المخاطر
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

البابا فرنسيس: لن أعزز الأمن في رحلاتي رغم المخاطر

الأحد، 8 يناير 2017 01:35 م
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قال البابا فرنسيس إنه يدرك أنه ربما يكون هدفا لهجوم لكن سيواصل السفر دون الاستعانة بمركبات واقية من الرصاص أو إجراءات أمنية مشددة لأنه يريد أن يكون قريبا من الناس.

وعلى عكس أسلافه الذين استخدموا السيارات الواقية من الرصاص يستقل البابا فرنسيس سيارات عادية في رحلاته الخارجية على النقيض في كثير من الأحيان من القادة الذين يستقبلونه.

وقال في مقدمة كتاب جديد للكاتب الإيطالي أندريا تورنيلي “أعي المخاطر المحيطة”.

وأضاف “ربما أنا متهور لكن يجب علي القول إنني لا أخشى على نفسي لكنني دائم القلق على سلامة من يسافرون معي وقبل كل شيء سلامة الناس الذين التقي بهم في دول مختلفة. هناك دائما احتمال أن يقدم رجل مجنون على عمل متهور. لكن الرب موجود”.

والكتاب الذي يحمل عنوان “سفر” يتناول 17 رحلة إلى أكثر من 25 دولة قام بها البابا منذ انتخابه في 2013. ومن المتوقع أن يقوم بجولتين خارجيتين على الأقل هذا العام واحدة إلى البرتغال والثانية إلى الهند وبنجلادش.

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