عاد تنظيم القاعدة من جديد لتهديد إسبانيا، وذكرت صحيفة “إيه بى سى” الإسبانية، أن زعيم ” القاعدة” أيمن الظواهرى أعرب عن نيته انتزاع سبتة ومليليلة على ساحل شمال إفريقيا.

وأشارت إلى أن الظواهري أطلق تهديده فى تسجيل صوتي تم بثه على “الإنترنت” من خلال الشبكات الإرهابية ويتم تحليله من مكتب الاستخبارات والاستشارات الأمنية الإسباني “AICS”.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن تنظيم القاعدة الإرهابي ينشط في مناطق قريبة من سبتة ومليلية الواقعتين على الساحل المغربي المطل على البحر الأبيض المتوسط، وبالذات في ليبيا ومالي وتونس.

وفي رسالته كرر الظواهري انتقاده لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، واتهمه بالكذب والافتراء على “القاعدة” لتشويه صورة التنظيم.