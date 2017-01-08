 Moheet on google
الأحد 8 يناير 2017 12:33 مساءً
روابط سريعة
الظواهري يهدد إسبانيا بانتزاع سبتة ومليلية
ايمن الظواهري -أيمن الظواهري

الظواهري يهدد إسبانيا بانتزاع سبتة ومليلية

الأحد، 8 يناير 2017 01:32 م
متابعات

عاد تنظيم القاعدة من جديد لتهديد إسبانيا، وذكرت صحيفة “إيه بى سى” الإسبانية، أن زعيم ” القاعدة” أيمن الظواهرى أعرب عن نيته انتزاع سبتة ومليليلة على ساحل شمال إفريقيا.

وأشارت إلى أن الظواهري أطلق تهديده فى تسجيل صوتي تم بثه على “الإنترنت” من خلال الشبكات الإرهابية ويتم تحليله من مكتب الاستخبارات والاستشارات الأمنية الإسباني “AICS”.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن تنظيم القاعدة الإرهابي ينشط في مناطق قريبة من سبتة ومليلية الواقعتين على الساحل المغربي المطل على البحر الأبيض المتوسط، وبالذات في ليبيا ومالي وتونس.

وفي رسالته كرر الظواهري انتقاده لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، واتهمه بالكذب والافتراء على “القاعدة” لتشويه صورة التنظيم.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3