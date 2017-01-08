انتهى الفنان بيومي فؤاد، من تصوير 50 %من مشاهده في أحداث فيلم “ممنوع الاقتراب أو التصوير”، ويواصل حاليا عملية التصوير مع النجمة ميرفت أمين والفنانة يسرا اللوزي.

ووقع اختيار المنتج مينا فايق والمخرج والمؤلف روماني سعد على بيومي فؤاد للمشاركة في الفيلم لبراعته في أداء الأدوار الكوميدية، حيث يجسد خلال العمل دور مأمور قسم الشرطة الذي تدور أحداث الفيلم به، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وعبر بيومي فؤاد عن سعادته بالتعاون لأول مرة مع المنتج مينا فايق والمخرج والمؤلف روماني سعد، معربا عن أمله في تكرار التعاون معهما خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يحقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا عند طرحه في دور العرض السينمائي.

“ممنوع الاقتراب أوالتصوير” إنتاج “مجموعة ميامي للإنتاج السينمائي” لصاحبها مينا فايق، وتأليف وإخراج روماني سعد، منتج فني أحمد السيد، وبطولة يسرا اللوزي، ميرفت أمين، بيومي فؤاد، محمد مهران، نور قدري، طارق الإبياري، إيمان السيد، ياسر الطوبجي، رشا الخطيب، زكي فطين عبد الوهاب، مروة الأزلي وأيمن منصور وعدد آخر من النجوم والوجوه الجديدة.