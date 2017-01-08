أدت الفيضانات العارمة التي تعرضت لها المناطق الجنوبية في تايلاند، إلى هروب ما لا يقل عن عشرة تماسيح عملاقة من إحدى حدائق الحيوان في محافظة ناخو سي مارات”.

وحذرت السلطات سلطات المحافظة المواطنين من خطورة التماسيح، وطالبتهم بتوخي الحذر لأنها كانت جائعة ويمكن أن تهاجم البشر، وفقًا لما ذكرته صحيفة ” بانكوك بوست ” .

ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس المحافظ “ماناس بونجلير” قوله إن التماسيح عملاقة ويبلغ طول الواحد منها، خمسة أمتار وهي جائعة لأن عمال الحديقة لم يتمكنوا من إطعامها منذ بداية الفيضان.

وأضاف “بونجلير” أن المحافظة طلبت من الشرطة تسيير دوريات؛ للبحث عن التماسيح وتحذير المواطنين منها وهناك جهود ضخمة في البحث عنها قبل وصولها إلى المناطق المأهولة.

يذكر أن فيضانات تايلاند أدت إلى مقتل 18 شخصًا، بالإضافة إلى تشريد 747 ألف شخص.