 Moheet on google
الأحد 8 يناير 2017 12:29 مساءً
روابط سريعة
هروب 10 تماسيح عملاقة من حديقة حيوانات بتايلاند
تماسيح ـ تمساح

هروب 10 تماسيح عملاقة من حديقة حيوانات بتايلاند

الأحد، 8 يناير 2017 01:28 م

أدت الفيضانات العارمة التي تعرضت لها المناطق الجنوبية في تايلاند، إلى هروب ما لا يقل عن عشرة تماسيح عملاقة من إحدى حدائق الحيوان في محافظة ناخو سي مارات”.

وحذرت السلطات سلطات المحافظة المواطنين من خطورة التماسيح، وطالبتهم بتوخي الحذر لأنها كانت جائعة ويمكن أن تهاجم البشر، وفقًا لما ذكرته صحيفة ” بانكوك بوست ” .

ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس المحافظ “ماناس بونجلير” قوله إن التماسيح عملاقة ويبلغ طول الواحد منها، خمسة أمتار وهي جائعة لأن عمال الحديقة لم يتمكنوا من إطعامها منذ بداية الفيضان.

وأضاف “بونجلير” أن المحافظة طلبت من الشرطة تسيير دوريات؛ للبحث عن التماسيح وتحذير المواطنين منها وهناك جهود ضخمة في البحث عنها قبل وصولها إلى المناطق المأهولة.

يذكر أن فيضانات تايلاند أدت إلى مقتل 18 شخصًا، بالإضافة إلى تشريد 747 ألف شخص.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3