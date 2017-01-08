يواصل الفنان مجد القاسم التحضير لألبومه الغنائي الجديد “إيراد حظ”، حيث انتهي مجد من تسجيل نصف أغنياته ويقوم حاليا بالتجهيز للأغاني المتبقية تمهيدا للانتهاء منها خلال شهرين أو ثلاثة أشهر على أقصى تقدير.

ويضم الألبوم 10 أغنيات، وتعاون فيه مع الشعراء محمد حمدي، صلاح عطية، وحيد الفاشني وأيمن عبد المنعم، وكل من الملحنين أحمد العربي، سيد راضي وكريم طارق، وكل من الموزعين مجدي داود،نوار البحيري وباسم منير وحمادة عصمت، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

الألبوم من إنتاج فضل القاسم، وتقرر طرحه بصفة مبدئية بالأسواق في موسم شم النسيم المقبل.