تواصل درة خلال الأيام الحالية تصوير دورها في فيلم “تصبح على خير” المقرر طرحه في دور العرض السينمائي مع احتفالات شم النسيم.

ويتبقي ل درة 3 أسابيع تصوير وتنتهى من تصوير دورها في الفيلم بالكامل، وتتفرغ بعدها لقراءة مجموعة من الأعمال الدرامية المعروضة عليها لتقديمها خلال شهر رمضان المبارك، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

“تصبح على خير” بطولة تامر حسني، نور اللبنانية، مي عمر، ومحمود البزاوي، وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.