نقابة الصحفيين تحتفل بالذكري الـ27 لرحيل إحسان عبد القدوسالأحد، 8 يناير 2017 01:21 م
تحتفل نقابة الصحفيين مساء الأربعاء المقبل بالذكرى الـ27 لرحيل الكاتب والروائي الكبير إحسان عبد القدوس، وذلك بمقر النقابة.
ويتحدث خلال الاحتفال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي عن إحسان عبد القدوس وعصره.. كما يتحدث الناقد الأدبي الدكتور يوسف نوفل عن أدب عبد القدوس.
ومن المقرر أن يتم في ختام الاحتفال، الذي يحضره عدد كبير من الأدباء والكتاب والصحفيين وأفراد أسرة الكاتب إحسان عبد القدوس، توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الأدبية التي تحمل اسمه.
جدير بالذكر أن إحسان عبد القدوس ولد في الأول من يناير عام 1919 ونشأ في بيت جده لوالده الشيخ رضوان، والذي تعود جذوره إلى قرية السيدة ميمونه زفتا الغربية، وكانت والدته الصحفية السيدة روز اليوسف التي كانت تفتح بيتها لعقد ندوات ثقافية وسياسية يشترك فيها كبار الشعراء والأدباء والسياسيين ورجال الفن.
ودرس عبدالقدوس في مدرسة خليل آغا بالقاهرة (1927 - 1931)، ثم في مدرسة فؤاد الأول بالقاهرة (1932 -1937)، ثم التحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة وتخرج عام 1942.. وتولى رئاسة تحرير مجلة “روز اليوسف” وكان عمره وقتها 26 عاما، وهي المجلة التي أسستها والدته وقد استلم رئاسة تحريرها بعد ما نضج في حياته ولكن لم يدم طويلا في المجلة ليقدم استقالته بعد ذلك ويتولي رئاسة تحرير جريدة “أخبار اليوم” من عام 1966 إلى عام 1968، ومن ثم يعين في منصب رئيس مجلس الإدارة إلى جانب رئيس التحرير في الفترة بين 1971 إلى 1974.
ولعبدالقدوس أكثر من 600 رواية وقصة، وقدمت السينما المصرية عددا كبيرا من هذه الروايات.
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