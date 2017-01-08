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المركز القومي للسينما ينعى وفاة الناقدة نهاد صليحة
نهاد صليحة

المركز القومي للسينما ينعى وفاة الناقدة نهاد صليحة

الأحد، 8 يناير 2017 01:20 م
وكالات

نعي الدكتور أحمد عواض رئيس المركز القومي للسينما بخالص الحزن والأسي رحيل الدكتورة نهاد صليحه الناقدة المسرحية وأستاذة النقد والدراما بأكاديمية الفنون .
وتقدم عواض بالعزاء لأسرة الراحلة متمنيا من الله أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
وكانت الناقدة الدكتورة نهاد صليحة عميدة المعهد العالي للنقد الفني الأسبق قد توفيت يوم الجمعة الماضي بالمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية عن عمر ناهز 71 عاما.

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