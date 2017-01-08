أول تعليق من يسري فودة على «تسريبات البرادعي»

علَّق الإعلامي يسري فودة على المكالمات المسربة المنسوبة للدكتور محمد البرادعي ، نائب رئيس الجمهورية، التي أذاعها أحمد موسى ، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» في قناة ...