قال أحمد المهدى المستشار القانوني لوزير السياحة إنه لا يمكن إجراء انتخابات الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفه فى الموعد المحدد بـ 17 يناير الحالى.

لفت إلى أن الوزارة تنتظر مقترحات الاتحاد المصرى للغرف السياحية خلال اجتماعه بعد غد على اللائحة الخاصة بالانتخابات لقياس مدى مطابقتها للقانون على أن يتم عرضها بعد ذلك على وزير السياحة لإقرارها.

وكان من المقرر انتهاء فترة لجان تسيير أعمال الاتحاد وغرفه 17 يناير الحالي بعد أن مد وزير السياحة يحيى راشد عملها بمدة شهرين إضافيين.

أضاف أنه سيتم نشر اللائحة بالتفصيل فى الجريدة الرسمية بعد موافقة وزير السياحة عليها، متوقعا أن تستغرق هذه الإجراءات بعض الوقت وهو ما يعيق إجراء الانتخابات في موعدها.

أوضح أن الوزير سيمد فترة عمل لجان تسيير الأعمال للاتحاد وغرفه بالتوازي وفقا لرؤيته.

شدد على أنه لا توجد ملامح واضحة للائحة الخاصة بالانتخابات حتى الآن لأن السياحيين أنفسهم لا يوجد لهم رأى موحد حول الانتخابات.

وفيما يخص غرفة الغوص والتى تم حلها من قبل وزير السياحة أسوة بباقي الغرف السياحية لفت إلى أنها تخضع لجميع الإجراءات التى تخضع لها باقى الغرف دون تمييز، موضحا أنه لن يتم استثناؤها من الإجراءات الحالية إلا إذا صدر لها حكم قضائي بذلك.

أشار إلى أنه لا توجد نية من وزارة السياحة لتقليل أعداد الغرف السياحية أو زيادتها لكنها ستبقى 5 غرف تحت مظلة الاتحاد كما كان الحال من قبل.