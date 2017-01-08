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إحالة رئيس قسم الصيانة بمستشفى بيلا المركزي للمحاكمة التأديبية
المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد‎

إحالة رئيس قسم الصيانة بمستشفى بيلا المركزي للمحاكمة التأديبية

الأحد، 8 يناير 2017 01:23 م
وكالات

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس قسم الصيانة بمستشفى بيلا المركزي للمحاكمة التأديبية، لتقاعسه عن فحص وصيانة ثلاجة حفظ جثث الموتى بالمستشفى قبل وضع جثث ضحايا الهجرة غير الشرعية الغارقين بعبارة رشيد، الأمر الذي كان من شأنه عدم أداء الثلاجة لدورها المنشود في حفظ الجثث، وانبعاث روائح كريهة منها أدت إلى نفور المرضى والعاملين بالمستشفى وتأذيهم من هذه الرائحة وتلويث البيئة المحيطة بها.
وأسندت النيابة الإدارية إلى المتهم أنه خلال شهر سبتمبر 2016 لم يؤد العمل المنوط به بدقة ولم يحافظ على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها ولم يراع صيانتها وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات والنشرات المعمول بها وخالف القواعد المالية على نحو كان من شأنه أن يؤدي إلى المساس بحق من الحقوق المالية للدولة.
وكانت تحقيقات نيابة بيلا التي باشرها المستشار علاء عادل رئيس النيابة قد كشفت من معاينة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بيلا المركزي، أن الثلاجة كائنة بمبنى مستقل خلف المستشفى ومكونة من طابقين كل طابق يحتوي على 3 عيون وينبعث منها رائحة كريهة.
وبالفحص الفني للثلاجة للوقوف على حالتها وقدرتها على العمل تبين أن وحدة التبريد بالثلاجة تعمل ولكن بكفاءة تبريد ضعيفة وتحتاج إلى صيانة وفريون وأن نسبة التبريد بالثلاجة في حدود 50% تقريبا.‎

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