منح سفن الحاويات القادمة شرق أمريكا تخفيضات في رسوم عبور قناة السويسالأحد، 8 يناير 2017 01:25 م
قررت هيئة قناة السويس استمرار منح سفن الحاويات القادمة من موانئ الساحل الشرقي الأمريكي والمتجهة إلى موانئ جنوب وجنوب شرق آسيا تخفيضات محددة على رسوم العبور حتى 30 يونيو 2107.
وأكدت هيئة قناة السويس - في بيان لها اليوم الأحد - استمرار منح سفن الحاويات القادمة من ميناء نورفولك وشماله والمتجهة إلى ميناء بورت كيلانج وما شرقه تخفيضا قدره 45% من رسوم العبور العادية، ومنح سفن الحاويات القادمة من الموانئ جنوب ميناء نورفولك ومتجهة إلى موانىء بورت كيلانج وما شرقه تخفيضا وقدره 65% من رسوم العبور العادية وتخفيضا قدره 55% من رسوم العبور العادية في حالة توجهها لموانىء كولومبو.
وأضاف البيان أنه تم إقرار شرط على السفن عدم التوقف في أي ميناء بين مينائي الوصول والمغادرة على أن يقدم مشغلو السفنية إقراراً بذلك إلى جانب تقديم شهادة من آخر ميناء قيام وشهادة من أول ميناء وصول في مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ عبور قناة السويس.
وأشار البيان إلى أنه يتوجب أيضا تقديم تعهد من توكيل السفينة بسداد قيمة التخفيض في حال توقف السفينة فى أي ميناء غير محدد بالمنشور لأسباب تجارية أو عدم تقديم المستندات فى المدة المحددة.
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