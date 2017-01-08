حسام زكي: القمة العربية القادمة "مهمة" وأمامها عدد من التحدياتالأحد، 8 يناير 2017 01:22 م
أكد السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون مكتب الأمين العام، أن القمة العربية القادمة التى ستستضيفها الأردن فى ٢٩ مارس القادم، قمة هامة وأمامها عدد لا بأس به من التحديات، مشيرا الى ان هناك حاجه لاثبات شكل من أشكال التضامن والتفاهم العربى فى الفترة الحالية نظرا لضخامة وجثامة التحديات العربية.
وقال السفير حسام زكى فى لقاء مع عدد من الصحفيين المعتمدين لدى الجامعة العربية صباح اليوم، إنه تم مناقشات ومباحثات مع الأردن حول القمة وأهم الموضوعات المطروحة عليها خلال الفترة الماضية.
كما أكد زكى أن احمد ابو الغيط الامين العام للجامعة العربية بذل جهودا مضنيه منذ توليه الأمانة العامة فى كافة الملفات العربية وتطوراتها، مشيرا الى ان ابو الغيط قام أيضا بهيكلة جديدة لإدارة العلاقات العربية داخل الجامعة العربية، فاستحدث قطاعا للشئون العربية والأمن القومى كنوع من تسليط الضوء أكثر على ذلك الجانب.
كما كلف د.كمال حسن علي الأمين العام المساعد للجامعة بدراسة موقف المنظمات العربية فى ضوء اللجنة العليا التي تم تشكيلها بالجامعة لهذه المنظمات، وذلك لرفع كفاءة عمل تلك المنظمات.
-
اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء التركي وحكومة كردستان في أربيل
عقد رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم، ورئيس وزراء الإقليم الكردي في العراق نيجيرفان بارزاني، اجتماعا ثنائيا في مدينة أربيل بالإقليم. وأفاد مراسل الأناضول، أن ...Sun, 08 Jan 2017 11:29:00 GMT
-
وزارة الداخلية تكشف معدلات الأمن الجنائي خلال 2016Sun, 08 Jan 2017 10:25:07 GMT
-
إحصائية: انخفاض معدل الجرائم بالشارقة بنسبة 26%
أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالإمارات نجاحها خلال عام 2016 ، فى تخفيض معدل الجرائم، مما أسهم في تعزيز الأمن والأمان في الإمارة خاصة، وفي الدولة بصفة عامة. وقال ...Sun, 08 Jan 2017 09:36:47 GMT
-
مطالبات بالإفراج عن "عاكف" المرشد السابق للإخوان المسلمين
أطلقت أسرة محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة “الإخوان المسلمين”، اليوم اﻷحد ، حملة تدوين للمطالبة بالإفراج الصحي عنه، مؤكدة “تدهور صحته بشكل أصبح يهدد ...Sun, 08 Jan 2017 09:36:47 GMT
-
إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة بالإسماعيلية ونقلهم للمستشفى
أصيب 10 أشخاص بسحجات وكدمات وكسور، نتيجة انقلاب سيارة على مفارق خيرى التابعة لمركز القصاصين بالإسماعيلية، تم نقل المصابين لمستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج. ...Sun, 08 Jan 2017 09:36:47 GMT
-
أول تعليق من يسري فودة على «تسريبات البرادعي»
علَّق الإعلامي يسري فودة على المكالمات المسربة المنسوبة للدكتور محمد البرادعي ، نائب رئيس الجمهورية، التي أذاعها أحمد موسى ، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» في قناة ...Sun, 08 Jan 2017 09:36:47 GMT
-
حمزاوي يطالب بالإفراج عن المرشد الإخواني الأسبق
طالب عضو مجلس النواب السابق الدكتور عمرو حمزاوي بالإفراج عن المرشد العام للإخوان المسلمين الأسبق مهدي عاكف والمستشار محمود الخضيري نظرا لأعمارهم وحالتهم الصحية. ...Sun, 08 Jan 2017 09:20:34 GMT
-
رؤية وزارة الاتصالات ترتكز على تحويل مصر لمجتمع رقمي عالمي
كشف التقرير نصف السنوي المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عن الموقف التنفيذي المجمع لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر 2016، حيث ...Sun, 08 Jan 2017 11:17:47 GMT
-
أبطال "اختيار إجباري" يروجون للمسلسل قبل أيام من عرضه
بدأ أبطال مسلسل “اختيار إجباري” في حملة دعاية له، قبل أيام من عرضه على شاشة التلفزيون. وشارك الفنان كريم فهمي بصورة، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، ...Sun, 08 Jan 2017 11:13:22 GMT