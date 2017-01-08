أكد السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون مكتب الأمين العام، أن القمة العربية القادمة التى ستستضيفها الأردن فى ٢٩ مارس القادم، قمة هامة وأمامها عدد لا بأس به من التحديات، مشيرا الى ان هناك حاجه لاثبات شكل من أشكال التضامن والتفاهم العربى فى الفترة الحالية نظرا لضخامة وجثامة التحديات العربية.

وقال السفير حسام زكى فى لقاء مع عدد من الصحفيين المعتمدين لدى الجامعة العربية صباح اليوم، إنه تم مناقشات ومباحثات مع الأردن حول القمة وأهم الموضوعات المطروحة عليها خلال الفترة الماضية.

كما أكد زكى أن احمد ابو الغيط الامين العام للجامعة العربية بذل جهودا مضنيه منذ توليه الأمانة العامة فى كافة الملفات العربية وتطوراتها، مشيرا الى ان ابو الغيط قام أيضا بهيكلة جديدة لإدارة العلاقات العربية داخل الجامعة العربية، فاستحدث قطاعا للشئون العربية والأمن القومى كنوع من تسليط الضوء أكثر على ذلك الجانب.

كما كلف د.كمال حسن علي الأمين العام المساعد للجامعة بدراسة موقف المنظمات العربية فى ضوء اللجنة العليا التي تم تشكيلها بالجامعة لهذه المنظمات، وذلك لرفع كفاءة عمل تلك المنظمات.