مخطط لتطوير منطقة 112 على طريق (الخارجة - أسيوط)الأحد، 8 يناير 2017 01:22 م
صرح اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد بأنه تم وضع مخطط لتطوير منطقة 112 بطريق (الخارجة - أسيوط)، موضحا أن المخطط يشمل إقامة محطة وقود وكافيتريا ومركز صيانة للسيارات، وذلك ضمن جهود المحافظة لتزويد الطرق السريعة بالخدمات.
وأوضح المحافظ - في تصريح صحفى اليوم الأحد - أن طريق (الخارجة - أسيوط) يعتبر أحد الطرق الحيوية المهمة التى تربط الوادى الجديد بالمحافظات الأخرى، مشيرا إلى أنه افتقد للخدمات منذ فترة طويلة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تطويره وتزويده بالخدمات اللازمة.
يذكر أن محافظ الوادى الجديد أعلن أن القوات المسلحة سوف تنشىء 5 محطات وقود بخمسة مراكز، بالإضافة إلى أن هناك مقترح لإنشاء محطة سادسة بمنطقة أبو طرطور بمدينة الخارجة، وذلك لدعم خطة التنمية.
وفى سياق أخر، قال المهندس صلاح السيد مدير عام التموين بالمحافظة “إنه تم استقبال 7 دفعات من السكر بإجمالي 350 طنا من السكر، وتم توزيعهم بالكامل على مراكز المحافظة الخمسة، لافتا إلى أن مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية تولت عملية التوزيع على المواطنين فى الميادين العامة والقرى”.
وأوضح أن المنافذ المتنقلة للقوات المسلحة وفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة وفرت كافة المنتجات الغذائية للمواطنين، مشيرا إلى أن المحافظة بعيدة حتى الآن عن الأزمات وتتسلم كافة الحصص الخاصة بها من مديرية التموين بانتظام، فضلا عن توافر الزيت ولدينا مخزون للفترة المقبلة.
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