فرشاة ذكية للحماية من تقصف الشعرالأحد، 8 يناير 2017 01:13 م
كشفت شركة لوريال، عملاق صناعة التجميل، النقاب عن فرشاة شعر ذكية مزودة بأجهزة استشعار لمساعدة مستخدميها على تحسين أسلوب تمشيط الشعر.
ويبلغ ثمن الفرشاة، التي أطلق عليها اسم “مدرب تمشيط الشعر”، أقل من 200 دولار بسعر التجزئة، وتتضمن ميكروفونا بين أجهزة استشعار أخرى ، وتهتز أيضا إذا مشطت شعرك بقسوة.
وهذه الفرشاة واحدة من عدد قليل من أدوات التجميل الجديدة التي تم الإعلان عنها في معرض التكنولوجيا CES لهذا العام في لاس فيجاس.
ويسجل الميكروفون المدمج في الفرشاة أصوات تقصّف الشعر. وتقول الشركة إن أجهزة الاستشعار الأخرى تستخدم في بناء صورة عن طريقة عناية صاحب الفرشاة بشعره.
وبعد ذلك تمد الفرشاة تطبيقا بالبيانات لاسلكيا عبر الانترنت أو خاصية البلوتوث.
ويستخدم البرنامج المعلومات لتقييم نوعية الشعر ورصد آثار الممارسات المختلفة لصاحب الفرشاة، كما يوصي بالمنتجات الملائمة للعناية بشعر صاحبها.
وتعمل هذه الفرشاة بالبطاريات، وهي ليست مزودة بشاحن كهربائي ، وهي مقاومة للماء ولكن ليست مضادة تماما له.
ومن الأدوات الأخرى التي تتنافس لتصبح جزءا من تكنولوجيا الجمال في المعرض اداة تحليل البشرة إس سكين من إنتاج سامسونج التي تحلل بشرة المستخدم وتوصي بأمور مثل استخدام “إبرة صغيرة للغاية” لمعالجة التجاعيد والبقع أو حتى تبييض البشرة.
كما يعرض آي ديرما من إنتاج أبيرا ساينس : وهو قناع للوجه مزود بإضاءات، ويزعم أنه يحد من آثار الشيخوخة ، ومودي فيس سكين ايه اي : وهي تقنية الواقع المعزز التي تسعى لتحليل حالة بشرة المستخدم من خلال بث حي قبل اقتراح مستحضرات التجميل المناسبة له.
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