أعلنت جامعة القاهرة عن طرح النسخة الجديدة من مسابقة “اقرأ”، والبالغ مجموع جوائزها 400 ألف جنيه، وتقام برعاية الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة وبإشراف نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين من الجامعة.

وتتميز مسابقة “اقرأ” في نسختها الجديدة بتعدد المسارات، حيث أصبح لها أربعة مسارات، المسار الأول، وهو مخصص لطلاب جامعة القاهرة في المرحلة الجامعية الأولى، حيث يتم البحث في موضوع واحد من كتب: “دليل المسلم الحزين” لحسين أمين، “أضواء على السنة المحمدية” لمحمود أبو رية، و”التفكير فريضة إسلامية” لعباس محمود العقاد.

أما المسار الثاني للمسابقة فهو مخصص للهيئة التدريسية المعاونة، من المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة القاهرة وبقية الجامعات المصرية، ويتعلق البحث حول واحد من كتب: “السنة بين أهل الفقة وأهل الحديث” للشيخ محمد الغزالي، “في الأدب الجاهلي” للدكتور طه حسين، و”أبي آدم” للدكتور عبد الصبور شاهين.

والمسار الثالث للمسابقة، فهو لطلبة الدراسات العليا بجامعة القاهرة وبقية الجامعات المصرية؛ حيث يتم البحث في واحد من كتب: “تجديد الفكر العربي” للدكتور زكي نجيب محمود، رواية “ولاد حارتنا” للأديب العالمي نجيب محفوظ، و”رسالة التوحيد” للإمام الشيخ محمد عبده.

أما المسار الرابع والأخير، فهو مسار لأعضاء هيئة التدريس من المدرسين بجامعة القاهرة والجامعات المصرية الأخرى، ويتم البحث في واحد من كتب: “المعقول واللا معقول في الفكر العربي” للدكتور زكي نجيب محمود، “حرية الفكر في الإسلام” للشيخ عبد المتعال الصعيدي، و”الحقيقة الغائبة” لفرج فودة.

وتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالشروط وكيفية التقدم للمسابقة وما إلى ذلك من معلومات على الصفحة الرسمية للمسابقة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وعلى الموقع الرسمي للجامعة.

ويتشكل مجلس أمناء جائزة “إقرأ” برئاسة الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة والدكتور محمد عثمان الخشت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية والدكتور حسام بدراوى الأستاذ بكلية الطب والدكتور صلاح فضل الأستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس والدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية والأستاذ المساعد بجامعة الأزهر والدكتور هيثم الحاج علي القائم بأعمال رئيس المجلس الأعلى للثقافة والكاتب الصحفي محمد سلماوي والمفكر الإسلامي ثروت الغرباوي والدكتور عبدالله عبدالفتاح مستشار رئيس الجامعة للشئون الثقافية ويسري إبراهيم محمد أمين عام الجامعة والدكتور محمد محمود المنسي وكيل كلية دار العلوم والدكتور أشرف علي دعدور رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب والدكتور أحمد عادل عمار المدرس بكلية الآداب إلى جانب المستشار القانونى للجامعة.