اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء التركي وحكومة كردستان في أربيلالأحد، 8 يناير 2017 01:12 م
عقد رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم، ورئيس وزراء الإقليم الكردي في العراق نيجيرفان بارزاني، اجتماعا ثنائيا في مدينة أربيل بالإقليم.
وأفاد مراسل الأناضول، أن الاجتماع الثنائي المغلق عقد في مبنى رئاسة الوزراء الإقليم، واستمر مدة ساعة واحدة.
وأشار إلى أنه لم يصدر أي بيان بشأن فحوى الاجتماع.
وعقب الاجتماع سيرأس يلدريم وبارزاني اجتماعًا آخر على مستوى الوفود.
وغادر يلدريم، مساء أمس السبت، العاصمة العراقية بغداد متوجهًا إلى مدينة أربيل بالإقليم الكردي، شمالي البلاد.
ووصل يلدريم بغداد في وقت سابق من صباح السبت، وأجرى سلسلة مباحثات رسمية مع رئيس البلاد، فؤاد معصوم، ورئيس وزرائه حيدر العبادري، ورئيس مجلس النواب (البرلمان)، سليم الجبوري.
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اجتماع مغلق بين رئيس الوزراء التركي وحكومة كردستان في أربيل
عقد رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم، ورئيس وزراء الإقليم الكردي في العراق نيجيرفان بارزاني، اجتماعا ثنائيا في مدينة أربيل بالإقليم. وأفاد مراسل الأناضول، أن ...Sun, 08 Jan 2017 11:29:00 GMT
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