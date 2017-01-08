"الكف" الأسواني تستعرض تراثها في حفل ساهر على مسرح الضمةالأحد، 8 يناير 2017 01:18 م
يقيم مركز المصطبة للموسيقى الشعبية الفلكلورية حفلا غنائيا لفرقة “الكف” الأسواني بقيادة المطرب محمود الأدفاوي، وذلك مساء “الخميس” المقبل على مسرح الضمة التابع للمركز بحي عابدين.
وتقدم الفرقة باقة من أغاني الفن الجعفري من مدينة أسوان مصحوبة برقصات “الكف” الشهيرة التي تعتمد على الإرتجال والإبداع في نفس الوقت، ويشمل فن الكف جميع المواضيع الإجتماعية في الحياة كأحوال البيئة وأحوال العاشقين، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.
فرقة “الكف” الأسواني هى أحدث الفرق التي ضمها مركز المصطبة، بهدف إحياء فن مصري قديم وهو فن الكف الصعيدي الذي يعود إلى أيام الفراعنة، وينتشر فن الكف في جنوب صعيد مصر وبالأخص في قرى أسوان، الأقصر، قنا، ويعتمد في الغالب على استخدام التراث وقدرة المغني على الإرتجال، حيث يقوم “الكفافة” بالرقص أمام المغني على إيقاع معين مصفقين بأيديهم ومرددين “الخانة” أي بعض الكلمات الخاصة، وهى بمثابة “لغز” لإلهام المغني بموضوع الأغنية.
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