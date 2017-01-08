لقي شخص مصرعه، وأصيب سبعة آخرين اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة بمنطقة أبو غريب غربي العاصمة العراقية بغداد.

وصرح مصدر أمني، بأن العبوة “كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبي بمنطقة النصر والسلام التابعة لقضاء أبو غريب، لافتًا إلى أن عناصر الأمن وسيارات الإسعاف تتواجد بالموقع لإغاثة المصابين.