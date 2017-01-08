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"ديلي ميل": روسيا نشرت صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية في سوريا
صواريخ إس 300

"ديلي ميل": روسيا نشرت صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية في سوريا

الأحد، 8 يناير 2017 01:26 م
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ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن القوات الروسية، نشرت صواريخ من طراز اس اس 26-اسكندر الروسية الصنع في القاعدة الجوية بمدينة اللاذقية السورية المطلة على البحر المتوسط، ويقدر المدى المؤثر الفعال لهذه الصواريخ بحوالي 350 ميلا، وبمقدور هذه الصواريخ إصابة القاعدة البريطانية في جزيرة قبرص، التي لا تبعد بنحو 100 ميل فقط عن الساحل السوري.

وتشير الصحيفة إلى أن صور الصواريخ الروسية التقطها أحد أقمار التجسس الإسرائيلية من طراز إيروس بي، وتظهر الصور منصة متحركة لإطلاق صواريخ اسكندر، ويشير خبراء عسكريون إلى أن صواريخ اسكندر تعد أحدث ما أنتجته الرتسانة العسكرية الروسية خلال الأعوام الأخيرة.

ويقول ايجور سوتياجين – الخبير في الشأن الروسي في مؤسسة أر يو اس آي بالمملكة المتحدة، أن الحرب الأهلية في سوريا والتدخل فيها، كان بمثابة اختبار لمدى فعالية الدور الروسي في السياسة الدولية.

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