يستضيف برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي النجم عمرو سعد بطل فيلم مولانا وذلك يوم غدا الاثنين في تمام التاسعة مساءا.

ويحل عمرو سعد ضيفا في حوار خاص مع حول دوره في الفيلم الذي أثار جدلا واسعا حتى قبل عرضه وبعد عرضه ليوضح أبرز التحديات التي واجهت العمل وكيف تغلب عليها وما رؤيته لهذه النوعية من الأفلام ولماذا أثار الفيلم هذا الجدل الواسع.

كما يتحدث الفنان في حواره عن رحلته الفنية وأدواره الماضية وكيف يرى العمل مع الكاتب إبراهيم عيسى ورده على الجدل المثار حول الفيلم وأبرز ما يطرحه العمل كما يتحدث عن السينما المصرية وما المطلوب من الدولة للنهوض بهذه الصناعة الهامة.