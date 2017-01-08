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شكاوى ضد مدير مسرح الشباب تحيله للتحقيق
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شكاوى ضد مدير مسرح الشباب تحيله للتحقيق

الأحد، 8 يناير 2017 01:21 م
محيط - شيماء فؤاد

قال المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح أنه جاري التحقق من صحة واقعة إلغاء عرض ‘’بس انا مش شامم ‘’ لفرقة مسرح الشباب ليلة امس الجمعة بسبب تقصير من قبل مدير الفرقة د. أسامة رؤوف فيما يخص التعامل مع خلل تقني في التجهيزات الفنية للعرض الذي يقدم علي مسرح ميامي بوسط القاهرة ، مما تسبب في إعادة قيمة التذاكر المباعة للجمهور مرة اخري ، مؤكدا أنه في حالة التأكد من صحة الواقعة سوف يتم تحويلها لجهات التحقيق المعنية.

وأوضح مختار أنه أحال عدة شكاوي قدمت ضد مدير مسرح الشباب خلال الفترة الأخيرة الي جهات التحقيق المختصة بالبيت الفني للمسرح و النيابة الإدارية لاتخاذ القرار المناسب.

وقال إسماعيل مختار أن البيت الفني للمسرح يقدر مشاركة الفنان فتحي عبد الوهاب أحد اهم أبناء بيت المسرح في مسرحية ‘’ بس انت مش شامم ‘’ التي تعرض بنجاح جماهيري ونقدي من انتاج فرقة مسرح الشباب واخراج عبير لطفي ، ويشارك في بطولة العمل محمد عادل ، رباب طارق ، وعدد من الفنانين والوجوه الجديدة.

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