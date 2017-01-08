"التضامن": تكليف أداء الخدمة العامة لمدة عام لا يعني تجنيد إجباري للفتياتالأحد، 8 يناير 2017 10:55 ص
قالت سمية الالفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن، إن قرار تكليف الشباب لأداء الخدمة العامة لمدة عام لا يعني أنه تجنيد إجباري.
وفيما يخص برنامج تكافل وكرامة.. أكدت أن البرنامج به اكثر من مليون ونصف اسرة تخضع لهذا البرنامج، يستهدف التوعية بقضايا تنظيم الاسرة ورعاية الابناء والتعليم ومحو الامية.
فيما يخص واقعة طفل دار الأورمان.. أوضحت الألفي في مداخلة هاتفية ببرنامج ” صباح أون”، المذاع علي “شبكة قنوات أون”، إن وزيرة التضامن أحالت واقعة طفل جمعية الاورمان للتحقيق واحالة المشرفة الى النيابة بعد التاكد من صحة الواقعة.
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