حماية المستهلك: مشروب "البيبسي" مطابق للمواصفات القياسية وخالي من أي مواد ضارةالأحد، 8 يناير 2017 10:58 ص
أكد جهاز حماية المستهلك مطابقة مشروب “البيبسي” للمواصفات القياسية وخلوه من أي مواد ضارة على صحة الأنسان وصلاحيته للاستهلاك الأدمي.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في بيان اليوم الى ان الجهاز رصد في الفترة الأخيرة انتشار بعض الأخبارعلي مواقع التواصل الاجتماعي يتداولها بعض الناس تشير الى أن مشروب البيبسي المتوفر بالأسواق يحتوي علي مادة سامة تؤدي الي الوفاة وأنه غير صالح للاستهلاك.
وأضاف أن الجهاز قام بسحب عينات من مشروب البيبسي بأحجامه المختلفة من الأسواق وارسالها الي الادارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان للاطمئنان على جودتها وخلوها من أيه مواد قد تضر بصحة وسلامة المستهلك المصري .
وأشار الى أن نتائج التحليل أظهرت أن العينات التي تم ارسالها الي الادارة المركزية للمعامل مطابقة بكتريولوجيا ولفحص السموم وكيميائيا والعينات جاءت مطابقة للمواصفات القياسية 336 لسنة 2005.
وحذر “يعقوب” جموع المستهلكين من الانسياق خلف كافة الشائعات الاستهلاكية المروجة عبر وسائل الإعلام والتي يأتي الإعلام الإلكتروني في مقدمتها نظرا لما يتمتع به من خصائص التفاعلية والفورية والتدويل العالمي للمعلومات بشكل فائق السرعة مخترقا كافة الحدود الجغرافية والزمنية ، مشددا علي كون جهاز حماية المستهلك بمثابة المكان الأمثل لتحري الصدق نحو كافة الأمور والقضايا الاستهلاكية .
وأضاف أن الجهاز يولى اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضرارا بصحته وسلامته ، من خلال تبنى سياسة ” الوقاية خير من العلاج ” بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع او المنتجات الضارة ، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك .
وأكد عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال تطبيق ” حماية المستهلك ” على متجر Google Play للهواتف الذكية.
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