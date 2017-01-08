وجّه رئيس أرمينيا سيرج سركيسيان، رسالة تهنئة إلى شعبه بمناسبة السنة الجديدة، أكد خلالها أن عام 2016 المنقضى شهد العديد من التحديات التي استطاعت بلاده تخطيها بنجاح، وأثبت شعبنا مرة أخرى أن قوته الموحدة غير قابلة للكسر.

وأضاف “سركيسيان” في رسالته، أن بلاده دخلت في حرب استغرقت أربعة أيام في شهر أبريل من العام الماضي، ونجحت في صد هجمات الغدر والخيانة، مشيرًا إلى قدرته على الخروج من كل محنة.

وذكر في رسالته: “أعزائي أبناء وطننا، عام 2016 أصبح من الماضي وهو كان العام ال25 لإعادة استقلالنا وكانت فترة مليئة بالأحداث والتحديات، في أبريل، كانت هناك حرب استغرقت أربعة أيام، في ساحة المعركة أثبت شعبنا مرة أخرى أن قوته الموحدة غير قابلة للكسر والعزم على الدفاع عن وطننا لا يتزعزع ووحدة أرمينيا، آرتساخ والشتات الأرمني لا يستسلم لهجمات الغدر والخيانة، سوف نخرج من كل محنة ونحن أقوى”.

واستطرد رئيس أرمينيا: “يبقى عام 2016 في ذاكرتنا كسنة وحدة وطنية أيضًا، في العام الفائت أثبتنا لأنفسنا وللعالم بأسره معنى الروح الوطنية، الحرية والعزم على الكفاح من أجل الوطن”.

وأوضح “سركيسيان”: “سندخل الخمس والعشرين سنة المقبلة من دولتنا المستقلة مع الوحدة الوطنية نفسها، في الفترة الأولى قاومنا الحرب والصعوبات وفي هذه العملية شكّلنا الانتصار في حرب تحرير آرتساخ وأنشأنا الأساس للدولة الأرمنية الأبدية، هنا هو مصدر تفاؤلي، هذا أيضًا مصدر نجاحنا في المستقبل. الإيمان بأننا سنبني وطنًا أفضل، الوطن القادر على الدفاع عن نفسه، مما يجعلنا أقوى. كل أسبوع، كل شهر سوف نخطو ربما خطوات صغيرة ولكن ثابتة نحو أفضل ولحياة كريمة أكثر ومستقبل أكثر ازدهارًا”.

وزاد: “نحن ندخل العام الجديد واثقين من قوتنا السنوات ال25 القادمة ستكون سنوات التقدم وهي الفترة عندما ستأتي أرمينيا الأقوى والأكثر ازدهارًا ومن هذا المنطلق بالذات سنمضي قدمًا على الطريق نحو تنفيذ إصلاحات واضحة وملموسة. نحن ندخل العام الجديد مع برامج جادة وواقعية”.

والنتيجة الإيجابية للإصلاحات الثابتة وعلى نطاق واسع في مجال الاقتصاد والمجالات الأخرى ستكون واضحة للجميع وقريبًا، وأنا واثق بأن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على القيام بذلك وسيكون نجاحنا مشتركًا».

وذكر أيضًا: “ستكون السنة القادمة مصيرية في نواح كثيرة، في ربيع عام 2017 ستجرى الانتخابات البرلمانية، مجتمعنا من خلال الجهود المشتركة يمكنه تنظيم العملية السياسية التي يمكن الوثوق بها من قبل الجميع. نحن في حاجة لانتخابات من هذا القبيل حتى يمكن لسفينة دولتنا أن تصل للشعاب المرجانية تحت الماء التاريخي المعروف”.

وتابع: “الإخوة المواطنون الأعزاء، في جداول الأعياد جميعنا نوجّه أنظارنا للجيش الأرميني، للأشخاص الذين يحرسون في هذه اللحظة بالذات لسلامتنا ونحيي الذكرى الخالدة للجنود والضباط الذين سقطوا في عام 2016 وقبل ذلك ونتمنى القوة لعائلاتهم وأصدقائهم”.

وذكر آيضًا: “أقترح أيضًا أن نتطلع لجيلنا الجديد، لأطفالنا، هذا هو جيل الاستقلال والذي يحافظ على حدودنا غير القابلة للتعدي. بسببهم أيضًا الألوان الثلاثة للعلم الأرمني يلوح في دورة الألعاب الأوليمبية وممثلي هذا الجيل يعودون من الألعاب الأوليمبية للمدارس مع العشرات من الميداليات وبواسطة عقلهم المبدع تفتح أبواب المؤسسات الثقافية والعلمية الأكثر بروزًا لهم. نحن لن ندخر وسيلة لضمان التعليم ونموه وأعتقد جازمًا أن بهذه الطريقة فقط سوف نكون قادرين على خلق أرمينيا أفضل”.

وأضاف رئيس أرمينيا في نهاية رسالته: “أيها الأصدقاء، في العام الجديد 2017 أتمنى لكم ولعائلاتكم السعادة والسلام والمحبة”.