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الأحد 8 يناير 2017 10:09 صباحاً
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مقتل 45 مسلحا وإصابة 32 في عمليات مشتركة ضد الارهاب في أفغانستان
انفجار في أفغانستان

مقتل 45 مسلحا وإصابة 32 في عمليات مشتركة ضد الارهاب في أفغانستان

الأحد، 8 يناير 2017 10:53 ص
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ذكرت وزارة الداخلية الافغانية في بيان الاحد أن قوات الدفاع الوطني وقوات الامن شنت 23 عملية مشتركة ضد الارهاب في الساعات الـ24 الماضية، لتطهير بعض المناطق من المسلحين، طبقا لما ذكرته قناة “تولو.نيوز″ التلفزيونية الافغانية اليوم.

وجرت العمليات في أقاليم ننجارهار وكابيسا ولاجمان وباروان ولوجار وغزني وقندهار وأوروزجان وهلمند ونمروز وهيرات وساري بول وفارياب وباداخشان وباجلان وقندوز.

ونتيجة لذلك، قتل 45 متشددا مسلحا وأصيب 32 آخرين.

وخلال تلك العمليات أيضا، عثرت الشرطة الوطنية الافغانية على ذخائر خفيفة وثقيلة وقامت بمصادرتها.

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