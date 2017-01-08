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مجهولون يسرقون 110 آلاف جنيه من بنك الائتمان الزراعى بالمنوفية
بنك التنمية والائتمان الزراعي

مجهولون يسرقون 110 آلاف جنيه من بنك الائتمان الزراعى بالمنوفية

الأحد، 8 يناير 2017 10:42 ص
متابعات

اقتحم مجهولون اليوم، مبنى بنك التنمية والائتمان الزراعى بمنشأة سلطان مركز منوف، بمحافظة المنوفية، وحطموا خزينة البنك وسرقوا 110 آلاف جنيه منها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد ابو الفتوح مدير امن المنوفية، اخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية ، يفيد بتعرض بنك التنمية والائتمان الزراعى بمنشأة سلطان مركز منوف، بمحافظة المنوفية، للسرقة عن طريق تحطيم خزينة البنك وسرقة 110 آلاف جنيه منها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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