قام اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، صباح اليوم الأحد، بزيارة مفاجئة لأكاديمية الشرطة لتفقد مسار العملية التدريبية للطلاب الجدد.

واطلع وزير الداخلية على النتائج التي تحققت في مجال تطوير قدرات الطلاب ومهاراتهم بما يتواءم مع متطلبات الرسالة الأمنية وما تستلزمه من بذل الجهد الفائق وتوافر الإمكانات البدنية العالية خاصةً فى ظل التحديات الراهنة.

كما اطلع على التدريبات التي يتلقاها الطلاب الجدد في المجالات كافة خاصة التحركات التكتيكية، والتدريبات التي تسهم في رفع الكفاءة القتالية..موجها بمد فترة إعداد الطلاب الجدد لمدة إضافية في إطار العمل على رفع مهاراتهم التدريبية وإتاحة الفرصة للوصول إلى معدلات الكفاءة المطلوبة.

ووجه وزير الداخلية بضرورة العمل المستمر على التطوير والارتقاء بالعملية التدريبية بما يتناسب وطبيعة المرحلة الحالية.. من خلال تنمية البرامج المقدمة لهم وزيادة الجرعة العملية فيها لما لذلك من مردود إيجابي في إزكاء قدرات الطلاب ويحقق لهم الفاعلية في أداء رسالتهم مستقبلا لمواجهة الجريمة وإقرار الأمن والاستقرار بربوع الوطن.