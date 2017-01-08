أصيب كاهن بوذى بحروق، جسيمة ادخلته فى حالة حرجة بعد أن أشعل النار فى نفسه خلال تظاهرة مناهضة لرئيسة كوريا الجنوبية بارك غوين-هاى المتورطة فى فضيحة فساد، وفق ما اعلنت السلطات الاحد.

ولم يكشف اسم الكاهن الستينى الذى حاول مساء السبت احراق نفسه فى وسط سيول حيث تجمع مئات الاف للمطالبة برحيل الرئيسة فى الاسبوع الحادى عشر من الاحتجاجات.

وقالت وكالة انباء يونهاب انه ترك رسالة طلب فيها من السلطات توقيف بارك التى اتهمها “بالخيانة، اقرت الجمعية الوطنية فى 9 ديسمبر اقالة بارك المتهمة بالتواطؤ مع صديقتها تشوى سون-سيل التى تحاكم بتهمة الاحتيال والابتزاز مستفيدة من علاقتها بالرئيسة.

ويفترض ان تقرر المحكمة الدستورية بشأن تنحية الرئيسة التى احيلت كل صلاحياتها الى رئيس الوزراء،واتهم الكاهن بارك “بالخيانة” كذلك لانها وقعت فى 2015 اتفاقا مع اليابان حول “نساء المتعة” وهو موضوع يسمم العلاقات بين سيول وطوكيو منذ سنوات.

ووافقت اليابان بموجب الاتفاق على دفع مليار ين (7,5 ملايين يورو) لبضع عشرات من هؤلاء النساء اللواتى ما زلن على قيد الحياة.