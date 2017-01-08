"مكافحة الإرهاب" العراقية تتقدم في أحياء الساحل الأيسر شرقي الموصلالأحد، 8 يناير 2017 10:44 ص
واصلت قوات “مكافحة الإرهاب” العراقية تقدمها بأحياء الساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق، ووصلت إلى مشارف جامعة الموصل بالمحور الشمالي للعمليات ضد تنظيم (داعش) الإرهابي.
وقال قائد القوات الخاصة الأولى بمكافحة الإرهاب اللواء سامي العارضي - في تصريح اليوم الأحد - إننا أصبحنا على مشارف جامعة الموصل ونقتحم أحياء جديدة في المدينة ونواصل عملية تفتيش وتطهير للأحياء المحررة.
وأضاف :”استكمال تحرير أحياء الساحل الأيسر سيتحقق خلال أيام قليلة والقوات تبعد 500 متر حاليا من حافة نهر دجلة في المحور الجنوبي، والأضرار الناتجة عن تفجير داعش للجسر الرابع قابلة للإعمار للعبور من فوقه للجانب الأيمن للمدينة”.
من جهة أخري، أوضحت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة - تعليقا عن تصريح للمتحدث باسم حركة “النجباء” احدي فصائل “الحشد الشعبي” عن تحرك قوات أمريكية في جبال مكحول بصلاح الدين - أن ما حدث هو وجود عدد من المدربين مع فوج العمليات الخاصة بجهاز “مكافحة الإرهاب” الذي أراد إجراء تدريبات ميدانية على جبل مكحول.
وأشارت الخلية إلى أن الحادثة كانت تخص التدريبات على القنص والقصف بالمدفعية، وبعد رفض القوة المسؤولة عن تأمين المنطقة ومسك الأرض لعدم وجود تنسيق مسبق عادت قوات جهاز مكافحة الإرهاب إلى موقع انطلاقها السابق.
وكان المتحدث باسم حركة النجباء هاشم الموسوي قال: “لن نسمح للقوات الأمريكية بتنديس الأراضي المحررة والتجوال فيها محظور، منعنا القوات وطردناها من جبال مكحول وعلى الحكومة منعهم من الاقتراب، ما حصل تجاوز خطير وردنا كان يمثل رفضا لتواجدهم”.
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