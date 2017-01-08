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رئيس الوزراء يناقش معدلات طرح السلع الأساسية في الأسواق العامة
شريف اسماعيل رئيس الوزراء ‎

رئيس الوزراء يناقش معدلات طرح السلع الأساسية في الأسواق العامة

الأحد، 8 يناير 2017 10:36 ص
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يلتقى رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، بعدد من وزراء المجموعة الخدمية، للوقوف على آخر التطورات فيما يتعلق بالخدمات التى تقدمها الحكومة للمواطنين، حيث يتلقى رئيس الوزراء تقريرًا حول عمليات تداول السلع الغذائية فى الأسواق العامة وكذلك ما يتم طرحه فى الأسواق من السلع الاساسية مثل السكر والزيت والأرز .

كما يناقش رئيس الوزراء تقريرا من وزارة الزراعة حول آليات سداد مستحقات المزارعين فورا، خاصة بعد أن قامت الحكومة بزيادة أسعار تلك السلع وتشير التقارير أن رئيس الحكومة طالب من قيل بضرورة ان تقوم الجهات الحكومية بالسداد الفورى فى حال شراء المحاصيل من المزارعين طبقا للجداول الموضوعة لكل سلعة.

من حانب اخر من المنتظر ان يتم حسم الخلاف فيما ستعلق بأسعار توريد قصب السكر، خاصة بعد أن وافقت الحكومة على زيادة السعر الى ٦٢٠ جنيها للطن.

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