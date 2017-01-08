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"CNN": مرتكب الهجوم على مطار فلوريدا خضع لاختبار الصحة العقلية
مرتكب هجوم فلوريدا‎

"CNN": مرتكب الهجوم على مطار فلوريدا خضع لاختبار الصحة العقلية

الأحد، 8 يناير 2017 10:34 ص
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نقلت شبكة “سى إن إن” الأمريكية الإخبارية عن مصادر قولها إن استيبان سانتياجو، الجندى الأمريكى السابق منفذ الهجوم على مطار فلوريدا، استخدم سلاحا كان لدى الشرطة من قبل، مضيفة أنه تم توجيه اتهامات فيدرالية إلى الجانى يمكن أن تسفر عن عقوبة الإعدام.

وأوضحت “سى إن إن” أنه عندما ذهب سانتياجو لمقابلة المباحث الفيدرالية فى نوفمبر العام الماضى ترك شيئين فى سيارته، طفله المولود حديثا وسلاحا. وكانت مقابلته فى المكتب الفيدرالى فى ألاسكا مقلقة حتى أن السلطات أخذت منه سلاحه وأمرت بإجراء تقييم لصحته العقلية، لكنه لم يكن كافيا للحكم عليه فيما يتعلق بصحته العقلية بالشكل الذى يمنعه من امتلاك سلاح.

لذلك استطاع سانتياجو أن يستعيد سلاحه بعد شهر، عندما استرجع مسدسه من مقر الشرطة، وهو السلاح الذى قالت مصادر فى جهات تنفيذ القانون لـ “سى إن إن” إنه استخدمه فى إطلاق النار على 11 شخصا يوم الجمعة فى مطار فوردت لودرديل بفلوريدا. وكان سانتياجو يعانى أيضا من بعض المشكلات القانونية وكان قد تواجد فى المحكمة فى مارس الماضى ولم يدان بأى جرائم خطيرة.

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