يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مع نظيره منتخب المغرب، اليوم الأحد، في نهائي البطولة العربية لمنتخبات الرجال المقامة حاليًا بالقاهرة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة مساءً على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وفاز منتخب مصر لكرة السلة على فرق البحرين والإمارات والجزائر والسعودية، ولم يخسر سوى أمام منتخب المغرب في الدور الأول.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة 12 لاعبًا وهم “كريم الدهشان - أحمد السلعاوي - يوسف أبو شوشة - عمر طارق - عمرو الجندي - مصطفى مكاوي - معتز بالله عكاشة - رامي إبراهيم - مؤمن مبارك - مصطفى مشعل - محمد فودة - حمد فتحي”.