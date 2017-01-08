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اليوم.. السيسي يستقبل وزير خارجية غانا السابق
الرئيس عبد الفتاح السيسى

اليوم.. السيسي يستقبل وزير خارجية غانا السابق

الأحد، 8 يناير 2017 10:31 ص
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يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، جيمس فيكتور جبهو وزير خارجية غانا السابق.

ومن المقرر أن يبحث اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة الموضوعات المتعلقة بالقارة الأفريقية.

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