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الصور الأولى لتفجير مدينة الصدر بالعراق
تفجير مدينة الصدر بالعراق

الصور الأولى لتفجير مدينة الصدر بالعراق

الأحد، 8 يناير 2017 10:40 ص
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أفاد مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الأحد، بأن انفجارًا لم تعرف طبيعته وقع في منطقة جميلة بمدينة الصدر ببغداد، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفرضت إجراءات مشددة تحسبًا لأي طارئ - حسب ما أفادت فضائية “السومرية نيوز”.

وقال مصدر آخر إن الانفجار أدى إلى ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مدينة الصدر إلى 12 قتيلًا و50 جريحًا.

تفجير مدينة الصدر بالعراق

تفجير مدينة الصدر بالعراق

تفجير مدينة الصدر بالعراق

تفجير مدينة الصدر بالعراق

تفجير مدينة الصدر بالعراق

تفجير مدينة الصدر بالعراق

تفجير مدينة الصدر بالعراق

تفجير مدينة الصدر بالعراق

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