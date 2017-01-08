شينزو آبي: على كوريا الجنوبية إزالة تمثال "نساء المتعة"الأحد، 8 يناير 2017 10:28 ص
حث رئيس وزراء اليابان شينزو آبي كوريا الجنوبية على إزالة تمثال جديد يرمز للنساء الكوريات اللاتي أجبرن على العمل في بيوت الدعارة التابعة للجيش الياباني في زمن الحرب، فيما دعت سيل إلى تنفيذ اتفاق ثنائي، تم التوصل إليه في عام 2015، يهدف إلى تسوية القضية الشائكة، طبقًا لما ذكرته وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء، اليوم الأحد.
وقال رئيس الوزراء في برنامج تليفزيوني اليوم الأحد، في إشارة إلى التمثال الذي تم وضعه أواخر الشهر الماضي خارج القنصلية اليابانية، في مدينة بوسان جنوب كوريا الجنوبية: “يجب أن يظهر الجانب الكوري الجنوبي صدقة”.
والتمثال واحد من عدد من التماثيل في كوريا الجنوبية التي تمثل “نساء المتعة”، اللاتي تم جلبهن لبيوت الدعارة للجيش الياباني، قبل وخلال الحرب العالمية الثانية، وتم وضع التمثال الأخير خارج القنصلية اليابانية في كوريا الجنوبية، على الرغم من الاتفاق الثنائي، الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2015، الذي يهدف إلى تسوية القضية بشكل كامل.
ومن جهة أخرى، قالت مصادر دبلوماسية إن كبار دبلوماسي اليابان في كوريا الجنوبية سوف يعودون لبلادهم غدًا الاثنين؛ وذلك احتجاجًا على نصب التمثال.
وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء أن السفير الياباني لدى كوريا الجنوبية ياسوماسا نجامين والقنصل العام في بوسان ياسوهيرو موريموتو يعتزمان المغادرة لطوكيو صباح غد.
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