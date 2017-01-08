قال برايان سانتياجو – شقيق المتهم بالهجوم على مطار “فورت لودرديل” بولاية فلوريدا “إستيبان سانتياجو”، أن أخيه سمح له بالاحتفاظ بسلاحه بعد أن علمت السلطات الأمريكية أنه يعاني من مرض جنون العظمة وأنه يسمع أصوات من لا شيء وكما لو كانت تريده أن يثبت فشله أكثر.

وأضاف أخو المتهم, أن شقيقه – البالغ من العمر 26 عاما – كان لديه مشاكل في السيطرة على غضبه بعد أن خدم في العراق, وأنه قال له أنه يشعر بأن هناك من يتابعه وبسيطرة من جهاز المخابرات الأمريكية (سي أي إيه) من خلال رسائل على الإنترنت.

ومضى برايان قائلا: “إن شقيقه أخبر عملاء لمكتب التحقيقات الفيدرالي أنه يعاني من مرض جنون العظمة في نوفمبر الماضي, وتم احتجازه لمدة أربعة أيام, ثم أطلق سراحه بعد ذلك دون علاج أو متابعة طبية”.

وقال برايان سانتياجو – في تصريح لقناة “إيه بي سي” الإخبارية يوم السبت: “فشل مكتب التحقيقات الفيدرالي في الأمر. نحن لا نتحدث الآن عن شخص خرج علينا من لا شيء ليقوم بهذه الفعلة”.

وأضاف: “لقد عرفت الحكومة الفيدرالية هذا الأمر لمدة شهور وكانوا يقومون بتقييمه لفترة ولكنهم في النهاية لم يفعلوا شيئا”.