أكدت المهندسة أماني السيد غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن القانون 76 لسنة 1973 ينص على تكليف دفعتين من الآنات والذكور سنويا في شهري فبراير ونوفمبر لأداء الخدمة العامة لمدة سنة.

وأوضحت غنيم من خلال لقائها على قناة “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الأحد، أن القانون يستهدف الشباب من الجنسين الذي لم يتم تجنيدهم بالقوات المسلحة، معلنة أن مجالات العمل بالخدمة العامة هي “محو الأمية، تنظيم الأسرة، الجمعيات الأهلية ورعاية الأيتام والمسنين.. ألخ”.

وأضافت أن الخريجين المعينين بوظائف في القطاع العام أو الخاص معفيين من الخدمة العامة من خلال التقدم لإدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعي التابعة لمحافظته.

وأعلنت أن متطلبات أداء الخدمة العامة هي شهادة التخرج أو نسخة منها و نسخة من البطاقة، مضيفة أن الوزارة تعطي الحرية للمكلف لاختيار المكان الذي سيخدم به مع متابعة مستمرة من المديريات.

ونفت ما تردد ببعض مواقع التواصل الاجتماعي حول “تجنيد الفتيات عسكريا”، واصفة إياها بـ”الشائعات المغرضة ومن أشخاص ذو تفكير غير سوي”.