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الأحد 8 يناير 2017 10:00 صباحاً
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الداخلية تسمح ل 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أخرى
وزير الداخلية مجدي عبدالغفار‎

الداخلية تسمح ل 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أخرى

الأحد، 8 يناير 2017 10:09 ص

أصدر وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار قرارا رقم 4478 لسنة 2016، بالسماح ل 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أخرى مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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